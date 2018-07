Agatha Christie mit handgemachten Geräuschen

Eine Krimilesung war angekündigt. Was das Jazztrio Horch 3 und drei weitere Mitwirkende daraus gemacht haben, war ein kurzweiliges Vergnügen, das man ohne zu übertreiben als Gesamtkunstwerk bezeichnen kann. Horch 3: Das sind Thomas Bader, Stephan Behr und Thomas Frindt-Schubert. Man erinnert sich gerne an ihr Weihnachtskonzert zu Zeichnungen von Sieger Köder im Dezember 2016.

Leider war Agatha Christie am Abend nicht selbst anwesend. Würdig vertreten wurde die große alte Dame des Kriminalromans von Erzählerin Andrea Frindt-Schubert, die mit hörbarem Genuss Christies Kurzkrimi „Die Schauspielerin“ las. Silke Bader an ihrer Seite war für handgemachte Geräusche wie eine knarrende Tür oder das Klingeln des Telefons zuständig, die punktgenau zum Einsatz kamen.

Als meisterhafte Geräuschemacher erwiesen sich auch Thomas Bader, Klarinetten, Saxofone, Gitarre und Bass, Stephan Behr, Klavier, Mandoline und Bass, und Thomas Frindt, Klavier, Gitarre, Melodika und Schlagwerk. Sie unterlegten die Handlung musikalisch. Das war vom Allerfeinsten. Bill Ramseys „Ohne Krimi geht die Mimi“, Henry Mancinis „Pink Panther“, Duke Ellingtons „Harlem Nocturne“, das Harry-Lime-Thema aus „Der dritte Mann“, „Skyfall“ aus dem Bond-Film: alles war dabei, was zu Agatha Christies Geschichte passt. Natürlich auch die Musik zu den Miss-Marple- und Pater-Brown-Filmen. Eigene Stücke wie Frindts „Nudel Up“ inklusive.

Der Plot der Geschichte: Schauspielerin Olga wird erpresst. Also tut sie das, was sie am besten kann: Sie schlüpft in die Rolle ihres Dienstmädchens und spielt dem feigen Erpresser etwas vor. Der sucht das Weite. Der in Neresheim lebende Maler Jean-Marie Barsacq zeichnete dazu humorvolle Bilder, die auf die Leinwand gebeamt wurden. Sie waren das Tüpfelchen auf dem i.

Zum Schluss hatte Horch 3 einen Leckerbissen in petto: Das Miss-Marple-Thema, für sechs Hände bearbeitet von Stephan Behr. Großartig. Bleibt zu hoffen, dass das Sextett das Projekt wie angekündigt weiterentwickelt. Dieser Krimiabend verträgt auch ein größeres Publikum.