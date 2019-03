AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen kommt nach Crailsheim – Bündnis kündigt Gegenveranstaltung an

Der Bundessprecher der AfD, Jörg Meuthen, kommt am Freitag, 29. März, zu einer Wahlkampfveranstaltung der Partei zur anstehenden Europawahl in die Mehrzweckhalle nach Crailsheim-Onolzheim. Das schreibt der Kreisverband Hohenlohe/Schwäbisch Hall auf seiner Webseite. Das Bündnis „Crailsheim ist bunt“ hat eine Gegenveranstaltung angekündigt.

Es handle sich dabei um eine Demonstration für Vielfalt und Toleranz, teilt einer der Organisatoren, Dennis Arendt, auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ mit. Die AfD verbreite und toleriere in ihren Reihen unter anderem Rassismus und Diskriminierung. Das Bündnis möchte ein Zeichen für Weltoffenheit und Vielfalt setzen.

Angemeldet seien rund 400 Demonstrationsteilnehmer, sagt Bernd Märkle, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Aalen. Aber wie sich schlussendlich die Teilnehmerzahlen entwickeln, könnten weder Polizei noch Stadt abschätzen.

Im Vorfeld gab es bereits Gespräche

34 Organisationen, Vereine und Parteien werden die Demonstration am Freitagabend ab 18 Uhr am Weiße-Rose-Platz unterstützen, so der Veranstalter. „Wir sind mit Kräften vor Ort und vorbereitet“, sagt Märkle. Die Polizei gehe aber von einem friedlichen Verlauf aus, so der Polizist. Im Vorfeld habe es zudem Gespräche zwischen Bündnis, Polizei und der Stadt Crailsheim gegeben.

Die Stadt Crailsheim äußert sich wie der Veranstalter ebenfalls schriftlich auf Anfragen. Die Stadt sei zur Neutralität verpflichtet, schreibt ein Sprecher. „Dies gilt sowohl für die Parteiveranstaltung in der städtischen Halle, als auch für die angemeldete Demonstration.“

Wir haben die Ermittlungen aufgenommen. Polizeisprecher Bernd Märkle über die Farbschmierereien

Warum die AfD die Mehrzweckhalle in Onolzheim für ihre Veranstaltung ausgesucht hat, sei der Stadtverwaltung nicht bekannt. Zur Bereitstellung des Raums aber sei man verpflichtet. Für das Bündnis sei die Demonstration und die damit verbundene Positionierung nötig. Vor allem aus historischen Gründen: Das Geburtshaus des Widerstandskämpfers im Dritten Reich, Hans Scholl, steht in Crailsheim.

Im Vorfeld des Besuchs von Meuthen und des sicherheitspolitischen Sprechers und Bundestagsabgeordneten der AfD, Martin Hess, hat es bereits einen ersten Aufreger gegeben. Unbekannte schrieben „Kein Raum für rechte Hetze. No AfD“, an die Wand des Veranstaltungsorts.

Parolen am Veranstaltungsort des AfD-Wahlkampfes: Der Polizei fehlt bislang eine "heiße Spur". Die Ermittlungen laufen. (Foto: AfD-Kreisverband Hohenlohe)

„Wir haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagt Polizeisprecher Märkle. Die „heiße Spur“ fehle allerdings noch. Der Kreisverband der AfD distanziert sich hingegen auf seiner Webseite von den „Farbschmierereien“. Damit könne ein Diskurs und die Veranstaltung nicht verhindert werden, schreibt die Partei weiter. Für eine Stellungnahme war der Kreisverband nicht zu erreichen. Laut Polizei sind bislang rund 430 Teilnehmer bei der Veranstaltung der Partei angemeldet.