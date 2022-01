Advents-Jackpot mit zwei Gewinnerinnen

Das erste Adventsgewinnspiel um den Ellwanger Geschenk- und Jobgutschein hat zwei Gewinnerinnen gefunden. Im Dezember fand unter der Regie von des Vereins Pro Ellwangen das Advents-Gewinnspiel für alle Inhaber eines Ellwanger Geschenk- und Jobgutscheins statt. Jede Einlösung, die bei einer der über 60 Akzeptanzstellen getätigt wurde, hatte die Chance auf den täglichen Gewinn über 100 Euro. Gewinne, die nicht abgeholt wurden, wanderten in den Jackpot. Der war mit 800 Euro am Ende der Aktion gut gefüllt. Unter den 834 Einlösungen wurden die Gewinner-Nummern gezogen.

Pro-Ellwangen-Vorstand Karl Bux und die Leiterin der Geschäftsstelle von Pro Ellwangen, Verena Kiedaisch, gratulierten den beiden Gewinnerinnen Yvonne Keller und Ann-Kathrin Szautner herzlich und überreichten den Jackpot, Geschenkgutscheine jeweils im Wert von 400 Euro.

Die beiden Gewinnerinnen haben sich natürlich sehr über den tollen Preis gefreut. „Ich hatte beim Einkaufen in Ellwangen den Gutschein immer dabei und habe so oft wie möglich damit bezahlt, um eine hohe Gewinnchance zu haben“, berichtet Yvonne Keller. Ann-Kathrin Szautner kann sich noch gut an die Einlösung bei der Metzgerei Kirsch erinnern, mit der sie nun gewonnen hat. „Ich kaufe gerne in Ellwangen ein und meine Familie freut sich schon darauf, mit dem Gewinn shoppen zu gehen.“

„Mit dem Gewinnspiel konnten wir in einer schwierigen Zeit auch unsere örtlichen Geschäfte und die Gastronomie unterstützen, denn es war ein zusätzlicher Anreiz, um zum Einkaufen oder Essen in die Stadt zu kommen“, erläutert Karl Bux. Verena Kiedaisch ergänzt: „Das war eine tolle Aktion, die Freude bereitet hat - für die Kunden und die Geschäfte. Und nach der tollen Resonanz auf diese Premiere können wir uns durchaus eine Fortsetzung im Advent 2022 vorstellen.“

Die Guthaben des Ellwanger Geschenk- und auch des Ellwanger Jobgutscheins können weiter fleißig eingelöst werden. Der aktuell laufende Winterschlussverkauf verspricht beim Einkaufen attraktive Schnäppchen. Auch die alten Geschenkgutscheine aus Papier sind teilweise noch gültig, darauf weisen Karl Bux und Verena Kiedaisch explizit hin. „Aktuell nehmen unsere Betriebe noch die Gutscheine mit den Ausstellungsjahren 2018, 2019 und 2020 an. Die Gutscheine von 2018 wären eigentlich seit Beginn des Jahres nicht mehr gültig. Pro Ellwangen hat hier aber die Möglichkeit der Einlösung bis Mitte 2022 verlängert. Das Suchen nach diesen Gutscheinen kann sich also auf jeden Fall lohnen“ regt Karl Bux abschließend an.