Adler-Apotheke unterstützt Schlosskonzerte

Die Adler-Apotheke feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum. Dies war für Firmeninhaber Dr. Richard Krombholz Anlass für eine außergewöhnliche Aktion: Unter dem Motto „Sie kaufen, wir spenden“ wurden von jedem freiverkäuflichen Produkt, das in der ersten Jahreshälfte in der Adler-Apotheke gekauft wurde, zehn Cent als Spende an kulturelle oder soziale Einrichtungen der Stadt gestiftet. So konnte auch der Kulturverein Stiftsbund Ellwangen für sein Flaggschiff, die Ellwanger Schlosskonzerte, eine Spende in Höhe von 1300 Euro in Empfang nehmen. Vereinsvorsitzender Dr. Michael Spang und der künstlerische Leiter der Klassikreihe, Hans-Ulrich Engel, freuten sich über diese Unterstützung, zumal Dr. Krombholz selbst als eifriger Besucher der Konzertreihe bekannt ist. „Wir sind sehr froh über die Unterstützung von Privatpersonen und Firmen, die uns hilft, das bekannt hohe Niveau der Schlosskonzerte auch weiterhin halten zu können“, so Michael Spang.