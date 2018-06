Action Spurensuche weilt in Rom

Getreu ihrem Grundsatz, durch Betrachtung des Lebensweges von Pater Philipp Jeningen auch die Spiritualität des Ignatius von Loyola zu erfahren, weilte die Ellwanger „action spurensuche“ in Begleitung von Pfarrer Michael Windisch in Rom.

Kirchen, Plätzen und Häusern, in denen Ignatius von Loyola gewirkt hatte, galt das Augenmerk der Ellwanger Spurensucher, die von der Deutschen Botschafterin im Vatikan, Anette Schavan, zu einem Konzert mit Dichterlesung in die Deutsche Kirche Dell‘ Anima eingeladen wurden. Als Ehrengäste waren dort auch der ehemalige Rottenburg-Stuttgarter Bischof, der seit langem in Rom lebende und wirkende Kurienkardinal Walter Kaspar, und der Ellwanger Landtagsabgeordnete Winfried Mack zugegen. (fm)