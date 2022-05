ACR hat drei Eisen im Feuer

Am vergangenen Wochenende sind die deutschen Meisterschaften der Junioren in Langenlonsheim (Rheinland Pfalz) ausgetragen worden. Der AC Röhlingen war mit zwei Ringern am Start. Jonas Stark (57 Kilogramm (Kg) und Adrian Maierhöfer (61Kg).

Adrian Maierhöfer hatte gleich zu Beginn den neuen Titelträger zum Gegner. Marcel Wagin vom KSV Rimbach (dreifacher Titelträger in der Jugend) beherrschte auch in der Altersklasse der Junioren die nationale Konkurrenz und wurde überragender Deutscher Meister. Somit war die Chance auf die Bronzemedaille über die Hoffnungsrunde wieder zum Greifen nah. Im kleinen Finale um den dritten Platz besiegte er Burak Demir von der Alemania Nackenheim. Nach der langen und intensiven Vorbereitung über die vergangenen Wochen nun der verdiente Lohn.

Jonas Stark verlor im Viertelfinale ebenfalls gegen den dreimaligen Titelträger Karamjeet Holstein (Leipzig). Auch Holstein wurde wieder überzeugender Deutscher Meister und somit konnte der Röhlinger nochmals über die Hoffnungsrunde ins Turnier eingreifen. Im Kampf um den dritten Platz musste er allerdings eine Niederlage gegen Julian Edel (Nürnberg) einstecken und schrammte knapp an der Medaille vorbei. Am Ende ein guter fünfter Platz unter zehn Teilnehmern.

Mit Platz drei und fünf war die Freude beim AC Röhlingen natürlich groß und es wurde am Sonntagabend bei einem Empfang der Sportler gefeiert. Ende April ermittelten die A-Jugendlichen in Hösbach (Hessen) ihre Titelträger. Hier war Linus Koch vom ACR in der Gewichtsklasse bis 65Kg am Start. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen errang er den 20. Platz unter 35 Teilnehmern.