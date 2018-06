Zum Abschluss der württembergischen Meisterschaften der Jugendringer hat der Nachwuchs des AC Röhlingen nochmals seine tolle Verfassung unter Beweis gestellt. Mit Martin Haas und Stefan Maierhöfer stellt der ACR sogar zwei Doppelmeister.

In Tuttlingen feierte der AC Röhlingen im griechisch-römischen Stil nochmals zwei erste Plätze, fünf dritte Plätze und weitere gute Platzierungen. Durch diese hervorragenden Ergebnisse erkämpfte sich der ACR-Nachwuchs in der Mannschaftswertung der B-Jugend den ersten Platz. Unter 33 Vereinen belegte Röhlingen in der Gesamtwertung aller Altersklassen den zweiten Platz hinter der RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Ein starkes Team mit zwölf Teilnehmern führte dazu, dass die Röhlinger Ringer trotz der weitesten Anfahrt als Verein mit den meisten Teilnehmer einen Ehrenpokal erhielten.

Nach Abschluss der Landesmeisterschaften zieht man im Röhlinger Lager eine positive Bilanz. Mit der Mannschaft erreichte Röhlingen die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften. Vier Athleten und zwei Athletinnen wurden zu den Vorbereitungslehrgängen zur deutschen Meisterschaft eingeladen.

Die Leistungen der Vorwoche im freien Stil konnten in Tuttlingen Stefan Maierhöfer in der A-Jugend bis 46 Kilogramm und Martin Haas in der B-Jugend bis 38 Kilogramm wiederholen. Beide avancierten zu Württembergischen Doppelmeistern. Dritte Plätze holten Adrian Maierhöfer durch einen spektakulären Kampf im kleinen Finale der B-Jugend bis 34 Kilogramm sowie die C-Jugendlichen Leo Winter (bis 42 kg), Henrik Geiger (bis 25 kg), Luis Aschauer (bis 36 kg) und der B-Jugendliche Dominik Liesch (bis 42 kg). Nach einer kurzen Trainingspause während der Faschingszeit werden die Röhlinger gezielt die Trainingsinhalte auf die anstehenden Aufgaben intensivieren.

Ergebnisse, A-Jugend, 46 kg: 1. Stefan Maierhöfer. B-Jugend, 34 kg: 3. Adrian Maierhöfer, 34 kg: 5. Jonas Stark, 38 kg: 1. Martin Haas, 4. Hannes Geiger, 42 kg: 3. Dominik Liesch, 46 kg: 8. Mario Gold, 63 kg: 4. Jonathan Borst, 69 kg: 4. Hannes Grimm. C-Jugend, 25 kg: 3. Henrik Geiger, 36 kg: 3. Luis Aschauer, 42 kg: 3. Leo Winter.