ACR: Auch in Musberg gibt es keine Punkte

Musberg/Ellwangen-Röhlingen (an) - Der AC Röhlingen ist am vergangenen Samstag in der Ringer-Oberliga beim KSV Musberg antreten. Im Vorfeld war klar, dass eine gute Mannschaftsleistung nötig sein wird, um in Musberg zu bestehen. Es wurde eine 12:22-Niederlage auf den Ostfildern.

Bis 57 Kilogramm (kg) Freistil lieferte Jonas Stark Cornel Predoiu einen guten Kampf, den er aber durch technische Überlegenheit mit 0:15 verlor. Bis 61 kg griechisch/römisch kam es zum Spitzenduell zwischen Valentin Lupu und Ferenc Kecskemeti (AC). In einem hart geführten Kampf sah der Kampfrichter eine Unsportlichkeit des Röhlingers und gab ihm darauf die Rote Karte. Damit gingen vier Punkte nach Musberg.

In einem susgeglichenen Kampf bis 66 kg Freistil konnte Adrian Maierhöfer (AC) gegen Andreas Böpple einen 6:4-Punktsieg erzielen.

Bis 71kg griechisch/römisch fand Erik Schweter (AC) keine Mittel um die 0:10-Niederlage gegen André Ehrmann zu verhindern. Gegen Adrian Moise (Musberg), 75kg A Freistil, stellte der AC keinen Gegner, weitere vier Mannschaftspunkte für Musberg. Michael Wöhrle (AC) fand bis 75kg B griechisch/römisch keine Einstellung und verlor gegen Robin Bauer mit 0:9.

Botond Lukacs (AC) wurde nach nur 36 Sekunden technischer Überlegenheitssieger gegen André Graßl bis 80kg Freistil. Tim Wist (AC), bis 86kg griechisch/römisch, punktete seinen Gegner Angelos Apostolidis mit 12:2 aus und konnte drei Mannschaftspunkte für den ACR verbuchen. Dennis Wolf ging bis 98kg Freistil gegen Yousif Majeed Alnisani auf die Matte. Wolf konnte zu Beginn des Kampfes gut mithalten wurde aber durch eine Unachtsamkeit geschultert. Im Schwergewicht stellte der KSV Musberg keinen Vertreter somit wurde Daniel Deeg bis 130kg griechisch/römisch kampfloser Sieger.

Die zweite Mannschaft der Röhlinger Ringer konnte im Vorkampf einen 27:22-Sieg mit nach Hause nehmen.

Somit steht der AC Röhlingen II auf dem dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga.