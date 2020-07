AcoustasoniXs spielen im Café Omnibus

Die Band AcoustasoniXs spielt am Donnerstag, 30. Juli, um 18.30 und nochmals um 20.30 Uhr im Café Omnibus. Der Auftritt der Schwäbisch Haller Unplugged-Formation hat bereits Tradition.

Neben Frontmann Frank Engel an Akustikgitarre und mit Reibeisenstimme werden AcoustasoniXs-Mitgründer Jürgen Maui Maurer an Akustikbass und Gesang, Yannick Langer an Cajon und Percussion und Matthias Waßer an der Akustikgitarre ihrem Publikum eine Mischung an weltbekannten Hits und weniger bekannten Perlen der Musikgeschichte präsentieren. Außerdem wird den Hallern sicherlich der ein oder andere lockere Spruch über die Lippen kommen. Eintritt: 10 Euro. Bei Regenwetter entfällt das Konzert und wird am Freitag, 21. August, nachgeholt. Die bereits gekauften Tickets behalten dann ihre Gültigkeit.

Die Zuschauerplätze sind auf maximal 50 Personen begrenzt. Das Programm ist ohne Pause.