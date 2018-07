Acoustasonixs rocken eine tropische Sommernacht

Längst ist die Schwäbisch Haller Band Acoustasonixs Stammgast beim Ellwanger Sommer in der Stadt. Zum siebten Mal sind die smarten Musiker im bezaubernden Patio des Cafés Omnibus aufgetreten. Im vergangenen Jahr musste das Konzert wegen Wetterkapriolen nachgeholt werden. Dieses Mal hatten Band und Fans Glück und bekamen am frühen Abend fast zu viel Sonne ab. Es hätte auch, so Frontmann Frank Engel, keinen Nachholtermin gegeben. Als Special Guest war der virtuose Gitarrenzauberer Matze Waßer mit an Bord. Engels heißgespielte Gitarre gab nach drei Sets und vier Stunden den Geist auf.

Der Innenhof des Cafés Omnibus ist eine der wohl schönsten Locations im sommerlichen Ellwangen. Am Donnerstagabend platzte er aus allen Nähten. Die Haller Unplugged-Formation war in Topform. Frank Engel, Gesang und Gitarre, Jürgen „Maui“ Maurer am Bass und der Crailsheimer Drummer Steffen „Stürmi“ Sturm sind ein perfekt eingespieltes Trio. Technischen Schnickschnack brauchen die drei nicht, um gut zu sein. Mit Matthias „Matze“ Waßer war ein weiterer Vollblutmusiker der vierte im Bunde und entlockte seiner Gitarre einen Wahnsinnssound. In atemberaubenden Tempo und raffinierter Spieltechnik rasten Waßers geschmeidige Finger über die Saiten: magisch. Sogar einen Geigenbogen ließ er auf der Gitarre tanzen.

Alles, nur kein Regen

Ob fetzige Rock- und Indieklassiker oder bluesige Balladen, Leadsänger Frank Engel ist und bleibt der Mann mit der grandiosen Soulstimme. Landauf, landab röhrt und knarzt niemand so rauchig-heiser und singt kaum einer so gefühlvoll wie er. Ob Billy Idols „Sweet Sixteen“, Eric Claptons „Layla“ oder Springsteens „Glory Days“ – Frankie Boy Engels charakteristische Reibeisenstimme macht sie unverwechselbar. Dabei mitsingen war ausdrücklich erwünscht.

Das ließen sich alte und neue Fans nicht zweimal sagen und sangen bei goldenen Oldies wie „Mighty Quinn“ der Manfred-Mann’s-Earth-Band, „Breakfast at Tiffany’s“, „Hit the Road“ und den Beatles-Klassikern „Hey Jude“ und „Let it be“ aus vollen Kehlen mit. Auf der Straße vor dem Café wurde sogar getanzt. Auch Eddie Rabbits Hit „I love a Rainy Night“ sorgte für Stimmung in dieser Nacht, die ganz ohne Regen glücklich machte. Übrigens nicht nur ältere Semester, sondern auch viele junge Zuhörer, getreu dem Namen „Omnibus“: für alle.

Glasiger Knopfler-Sound

Mit dem Dire-Straits-Titel „Sultans of Swing“ hatte Acoustasonixs an diesem Abend Premiere. Obwohl nicht für akustische Gitarren gemacht, reproduzierte die Band diesen unverwechselbar glasigen Mark-Knopfler-Sound so hervorragend und authentisch, dass Gänsehautfeeling garantiert war. Die beiden Zu-gaben mit Wunderkerzeneinsatz brachten es auf den Punkt: Claptons „Wonderful Tonight“ und John Denvers „Leaving on a Jet Plane“. Jungs, ihr wart so großartig, dass man auch ohne Düsenjet abhob.