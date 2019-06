Acker und Netzer spielen am Kressbachsee

Die beiden Jazzgitarristen Werner Acker und Ignaz Netzer treten am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr am Kiosk am Ufer des Kressbachsees auf.

Ignaz Netzer arbeitet neben seiner Konzerttätigkeit als Komponist und betreut mehrere Veranstaltungsreihen als künstlerischer Leiter. Werner Acker unterrichtet Gitarre der Richtungem Jazz und Pop an der Musikhochschule Stuttgart und fühlt sich in vielen Musikstilen zu Hause. Das erklärt, dass man ihn auf den großen Bühnen in Konzerthäusern und Festivals gesichtet hat, etwa mit Helen Schneider, mit Wolfgang Dauner, mit der SWR-Bigband oder auf Musical- und Theaterbühnen, so etwa mit Ute Lemper.

Infos und Karten zu zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) gibt es bei der Tourist-Information unter der Rufnummer 07961 / 84303 oder unter tourist@ellwangen.de. Einlass ab 17.30 Uhr. Bei sehr schlechter Witterung wird das Konzert auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.