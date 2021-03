Achtung Radarfalle: Dieser mobile Blitzer wandert gerade durchs Stadtgebiet

Ein grauer Kasten auf einem grauen Anhänger mit Kennzeichen Mettmann: Eine mobile Radarfalle wandert zurzeit durch die Stadt. Aktuell steht sie in der 30er-Zone in Eggenrot auf Höhe des Kindergartens. Was hat es damit auf sich? Wer blitzt da? In wessen Auftrag? Und was geschieht mit den Bußgeldern? Ipf- und Jagst-Zeitungs-Redakteur Alexander Gässler hat im Ellwanger Rathaus nachgefragt.

Wie Thomas Steidle, Leiter des Ordnungsamts, mitteilt, hat die Stadt für einen Monat einen „Enforcement Trailer“ angemietet – zu Deutsch: eine semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. „Wir haben ihn an mehreren Stellen im Einsatz.“ Der Trailer überwacht den Verkehr in beide Fahrtrichtungen, prüft die Geschwindigkeit und „kann ohne Vorortbetreuung über längeren Zeitraum eingesetzt werden“.

Die Stadt erhofft sich durch den Einsatz der mobilen Anlage zusätzliche Informationen hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und der gefahrenen Geschwindigkeiten. „Auch bekommen wir Erkenntnisse und Aufschlüsse hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberwachung in Ellwangen, insbesondere was das Konzept für den Einsatz von statiönären, mobilen oder semi-stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen anbelangt“, lässt Steidle wissen.

Die Bußgelder fließen übrigens in die Stadtkasse im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Und die Stadtkasse ist ja bekanntlich ziemlich leer. Ein Schelm, der Böses denkt . . .