Achtjähriger gewinnt Fotowettbewerb des Kunstvereins Ellwangen

Erstaunlich vielschichtig sind die Serien über ihre Lebenswelt, die 28 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren beim ersten Fotowettbewerb des Kunstverein Ellwangen eingereicht haben. Jetzt sind die Nachwuchsfotografen im Schloss geehrt worden. Der erste Preis ging an den achtjährigen Max Hass, zwei weitere Preise an Josef Keck, zwölf Jahre, und Nelly Pyttel, 14 Jahre.

Da tauchen Spiegelungen in Schwarzweiß auf, inszenierte Serien der eigenen Person im Stadtraum und mit Lego gebaute Alltagswelten, Fotografien der Hobbies und Freizeitbeschäftigungen, Urlaubsimpressionen, Freunde und die jungen Fotografinnen und Fotografen selbst und überraschend intensive Landschaftswahrnehmung. Natur und Tiere spielen eine wichtige Rolle bei den Jugendlichen.

Bis zu fünf Fotografien, analog oder digital fotografiert, konnten bis zum 8. Mai eingereicht werden und wurden danach von drei Schulkassen unterschiedlichen Alters bewertet. Bei der gut besuchten Finissage der Ausstellung „Lebenswelt – 8 fotografische Positionen“, kuratiert von Nadja Masri und Silke Schwab-Krüger, wurden alle Teilnehmenden mit einer Urkunde geehrt. Die drei Preisträger erhielten eine Kamera.

Die Kinder-und Jugendjury hatte Max Hass, acht Jahre, Josef Keck, zwölf Jahre, und Nelly Pyttel, 14 Jahre, ausgewählt. Der Kunstverein Ellwangen verlieh eine Unterwasser- und zwei Sofortbildkameras. Darüber hinaus bedankten Nadja Masri und Silke Schwab-Krüger sich bei Jana Rettenmaier, fünf Jahre, für die Erstellung eines Quizzes, und bei Julia Müller für die Koordination der Einreichungen.

Die Besuche und Besucherinnen der Finissage konnten anschließend die Fotografien der Nachwuchskünstler und der Profis genießen und darüber auch mit den Kuratorinnen ins Gespräch kommen.

„Jede und jeder kann heute mit seinem Smartphone fotografieren, aber nicht alle können Bilder lesen“, erklärte Kuratorin Nadja Masri. „Mit der Ausstellung wollten wir unterschiedliche Lebenswelten aufzeigen und mit Kontext und Führungen Übersetzungshilfe für komplexe Themen bieten und mit Erwachsenen und vor allem auch jungen Menschen über die Bilder über die wichtigen gesellschaftlich relevanten Themen in den Serien in den Dialog treten.“

Gleichzeitig sei die Fotografie ein schnell zugängliches Medium und ein starkes, um Geschichten zu erzählen. „Wir freuen uns, dass so viele junge Menschen, die Chance wahrgenommen haben, sich mit ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen und uns einen Einblick in diese zu geben“, so Nadja Masri.

Bei der mit über 500 Besuchern wohl meist besuchten Ausstellung des Kunstvereins gaben acht renommierte und ausgezeichneten Fotografen und Fotografinnen – Toby Binder, Sibylle Fendt, Natalia Kepesz, Jana Sophia Nolle, Rebecca Sampson, Alina Simmelbauer, Magdalena Stengel und Eva Zanettin Einblicke in ganz unterschiedliche Lebensräume und Gesellschaftsschichten.