Ein 8 Jahre alter Junge hat sich am Mittwochmittag bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Bub war kurz nach 12 Uhr bei Lendsiedel aus einem Linienbus ausgestiegen, der von Kirchberg kommend an der Bushaltestelle mit Warnblinklicht angehalten hatte. Anschließend wollte der 8-Jährige hinter dem Linienbus die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem Paketfahrzeug eines 23-Jährigen seitlich erfasst und zu Boden gestoßen, der in Richtung Kirchberg unterwegs war. Der Bub musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei hätte der Paketfahrer mit mehr Vorsicht und bremsbereiter an dem Linienbus vorbeifahren müssen.