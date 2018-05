Am Sonntag, 6. Mai ab 9 Uhr, findet an der Sechtahalle wieder ein Oldtimertreffen statt. Dazu hat sich Egon Eicher, dessen Name mit der Erfindung des ersten luftgekühlten Dieselmotors verbunden ist, angekündigt.

Der Liederkranz Röhlingen unter Leitung des Vorsitzenden Eugen Veile organisiert zum achten Mal die Veranstaltung. Hauptorganisator ist Josef Beerhalter, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Egon Eicher aus Forstern (hier ist sein Wohnort und das Eicher-Museum) ist der Sohn von Josef Eicher, der zusammen mit seinem Bruder Albert Eicher den ersten luftgekühlten Dieselmotor erfand, der in dem Traktor Eicher ED 16/I erstmals zum Einsatz kam. Egon Eicher war im vergangenen Jahr zur Sonderausstellung der Eicher-Traktoren in Röhlingen. Damals hatte es ihm so gut gefallen, dass er wiederkommen wollte. Die Produktion der Firma Eicher befindet sich inzwischen in Indien, wo Eicher sehr häufig ist.

Beim Oldtimertreffen gibt es in diesem Jahr eine Sonderausstellung von Mercedes Benz mit vielen ausgefallenen Modellen. Zu den Unimogs, Lkws, verschiedenen Autotypen und MB-Trucks gesellt sich als Highlight ein Lokomobil aus dem Jahr 1910. Als Kontrast zu den Oldtimern soll auch der ganz neue Lkw Actros zu bewundern sein. Auch Motorräder gibt es zu bewundern. Die Stationärmotoren des letzten Jahres werden auch wieder ausgestellt. Laut Beerhalter soll die Ausstellung der Fahrzeuge an der ganzen Sechta entlang gehen, die Sonderausstellung soll vor der Sechtahalle zu finden sein. Veile wies noch auf eine besonderes Ausstellung im Foyer der Sechtahalle hin. Mini-Modellfahrzeuge im Maßstab 1:87, voll funktionsfähig, werden dort ausgestellt. Für die Teilnehmer gibt es wieder Preise für das schönste Fahrzeug, den schönsten Traktor und mehr.

Das Oldtimertreffen ist inzwischen eine richtige Großveranstaltung geworden mit ländlichem Flair geworden. Deshalb erhält der Liederkranz Unterstützung. In diesem Jahr helfen die Ringer und die Feuerwehr, und auch mit der Kirchengemeinde arbeiten die Sänger zusammen. Nach dem Stehempfang für den neuen Röhlinger Pfarrer wollen alle zum Oldtimertreffen gehen. Der Eintritt ist auch in diesem Jahr frei. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Halheimer Bauernkapelle.