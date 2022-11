AC Röhlingen feiert ersten Heimsieg der Saison

Zum Rückrundenauftakt haben die Oberliga-Ringer des AC Röhlingen in der heimischen Sechtahalle mit 19:15 gegen den Tabellendritten TSV Herbrechtingen gewonnen. Es war der erste Heimsieg für die Röhliner in dieser Saison.

Bis 57 Kilogramm griechisch-römisch ging der wieder genesene Stefan Maierhöfer gegen den in der Oberliga sehr starken Muhammed Tasdelen auf die Matte. Stefan Maierhöfer hielt sehr gut mit, musste aber eine 2:14-Niederlage hinnehmen (0:3).

In der schwersten Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm Freistil ging Dennis Wolf gegen den fast 20 Kilogramm schwereren Daniel Wilhauk von Anfang an auf Angriff. Dennis Wolf hatte seinen Gegner fast auf den Schultern, wurde aber nicht belohnt. Dies beirrte ihn überhaupt nicht und machte Punkt um Punkt bis er nach 3.46 Minuten zum technischen Überlegenheitssieger mit 18:0 Punkten gekürt wurde (4:3).

Jonas Stark startete rückrundenbedingt eine Klasse höher - bis 61 Kilogramm Freistil. Die Herbrechtinger konnten in dieser Gewichtsklasse keinen Gegner stellen. Kampfloser wurde Sieger Jonas Stark (8:3).

Richard Végh (AC), zurück von der U23-WM bei der er nur gegen den späteren Weltmeister und Drittplatzierten verlor, rang stilartfremd gegen Riccardo Caricato. Bis 98 Kilogramm griechisch-römisch punktete Richard Végh seinen Gegner nach 4.15 Minuten 15:0 aus und holte weitere vier Mannschaftspunkte (12:3).

Adrian Maierhöfer (AC) machte es seinen Vorgängern nach und konnte Mehmet Ali Demir in der Klasse bis 66 Kilogramm grischisch-römisch nach 1.38 Minuten mit sehenswerten Aktionen auf beide Schultern legen. Zur Pause führte der AC Röhlingen mit 16:3 Punkten.

Tobias Link (AC) stellte sich bis 71 Kilogramm Freistil in den Dienst der Mannschaft. Gegen Leomid Colesnic, einer der stärksten Herbrechtinger, musste er eine 0:15-Niederlage nach nur 46 Sekunden hinnehmen (16:7).

Zu einem absoluten Spitzenkampf kam es in der Gewichtklasse bis 86 Kilogramm Freistil. Botond Lukacs (AC) hatte es mit dem bundesligaerfahrenen und ehemals bulgarischen Meister Mihail Iliev Georgiev zu tun. Am Ende konnte der Bulgare nach sechs Minuten den Kampf durch die letzte Wertung mit 1:1 für sich entscheiden (16:8).

Michael Wöhrle (AC) wurde von dem jungen Henrik Lars Schmitt gleich zu Beginn mit einem Hüftschwung überrascht. Michael Wöhrle konnte sich nicht mehr befreien und verlor nach 1.36 Minuten auf Schultern, bis 75 KilogrammA griechisch-römisch (16:12).

In seiner angestammten Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm gr.iechisch-römisch, präsentierte sich Tim Wist (AC) in sehr guter Verfassung. Gegen Sebastian Stängle musste Tim Wist aber alles geben und konnte vor allem am Boden seine Techniken anwenden. Der ACler wurde nach sechs Minuten umjubelter 12:0-Punktsieger und brachte der Mannschaft weitere drei Punkte (19:12).

Erik Schweter (AC) musste stilartfremd gegen den deutschen Vizemeister der A-Jugend und Junioren Leon Rul auf die Matte. Erik hielt sehr gut mit, doch die 0:8-Punktniederlage konnte er nicht verhindern. Endstand 19:15.

Die zweite Mannschaft des AC Röhlingen kämpfte im Vorkampf, in der Bezirksliga, gegen den KSV Aalen 2. Mit 39:10 Punkten konnten die Röhlinger die Oberhand halten. Die Sieger waren Martn Mayer, Henrik Geiger, Linus Koch, Leo Winter, Micheil Tsikovani, Daniel Deeg und Dominik Liesch.