Abstimmung: Welcher Badesee ist der schönste im Ostalbkreis?

Erntehelfer Petru Mărginean weiß nicht, wie er seine Familie durch den nächsten Winter bringen soll. Er stand am Samstag, 1. Juni, auf dem Erdbeerfeld in Oberzell, als ihn seine Frau anrief und von einer Katastrophe berichtete: Das Heimatdorf in Rumänien ist von einer plötzlichen Überflutung heimgesucht worden.

Sein Auto wurde davongespült, genau so das Brennholz für den Winter, und der Keller mit Schlamm gefüllt. Wenn er am Samstag zurückfährt, wird er nicht nur seinen Lohn für die Arbeit auf dem Feld in der Tasche haben, sondern ...