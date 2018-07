Abschluss an der Buchenbergschule

Die Schüler der Buchenbergschule Ellwangen haben ihren Abschluss mit einem Festabend, in der renovierten Mehrzweckhalle gefeiert. Zum letzten Mal nach 20 Jahren haben 18 Schüler der Klasse 10 die Mittlere Reife der Werkrealschule bekommen. Zugleich erhielten die ersten acht Gemeinschaftsschüler den Hauptschulabschluss. Insgesamt gab es zwei Preise und sieben Belobigungen.

Die Schüler Viktoria Schneider und Bahadir Tasdemir gaben den Startschuss für eine abwechslungsreiche Bühnenshow. Das Lied „Seite an Seite“, vom Schulchor unter Leitung von Jennifer Eisner gefühlvoll gesungen, stimmte auf den Festabend ein.

Erinnerung ans Schuljubiläum

Rektor Anton Bosanis knüpfte in seiner Rede an eine ereignisreiche Schulzeit an, mit dem 80-jährigen Schulbestehen und der Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule. Deshalb werde zum letzten Mal eine „rundum tolle“ Werkrealschulklasse entlassen. Viele Schüler aus den Klassen 9 der Gemeinschaftsschule blieben ein weiteres Jahr an der Buchenbergschule, um hier ihren jeweiligen Abschluss zu meistern.

Das Lied „Pata Pata“ war ein Vorgeschmack auf den Beitrag der Percussion-AG. Jennifer Eisner holte mit sechs Jungs den Rhythmus in den Festsaal. Der Sketch der Zehner mit Szenen aus dem Schulleben ließ das Publikum schmunzeln. Auch der eine oder andere Lehrer erkannte sich wieder. Nach einem Gedicht dankten die Abschlussschüler ihren Lehrern mit einer Rose.

Der Chor der Abschlussschüler unter Leitung von Heike Schreckenhöfer und Frank Bold beendete mit dem Lied „Zeit zu gehen“ den Abend. Eine Diashow mit Impressionen aus der Schullaufbahn der Absolventen untermalte den Stehempfanbg.

Die Absolventen (Preise (P) und Belobungen (B) in Klammern):

Klasse 9a: Seymen Ezgin, Sarina Cankurtaran, Kriszta Zoltani.

Klasse 9b: Gert Aliu, Daniel Schott, Bahadir Tasdemir, Kenda Bahbooh (B), Xenia Hein.

Klasse 10: Trimosh Buleshkaj, Abubakar Cheema (B), Hussein El-Omari (B), Elias Hoyer (B), Kürsat Kocayörük, Pavel Migal, Alexander Rettich, Flamur Selimi (P), Marvin Stotz, Lion Widelmann, Daniel Wiegandt, Dominik Wiegandt (B), Medina Avdiovski, Charlott Bühler, Melina Eidemiller (B), Aslihan Keskin (B), Namphet Phongphan, Viktoria Schneider (P).