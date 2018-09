Abschluss an der Altenpflegschule

18 Altenpflegerinnen und Altenpfleger sowie 18 Altenpflegehelferinnen und -helfer haben in Kooperation mit ambulanten und stationären Einrichtungen ihre Ausbildung durchlaufen und ihre Abschlussprüfungen bestanden.

Neben den schriftlichen und mündlichen Prüfungen an der Schule mussten die Schülerinnen und Schüler auch eine praktische Prüfung in den Einrichtungen absolvieren. Zweimal wurde ein Zeugnis mit der Traumnote 1,0 an Stephanie Uhlig und Simone Elser übergeben. Zudem haben fünf Migranten ohne beziehungsweise mit wenig Deutschkenntnissen in einer zweijährigen Ausbildung erfolgreich die Prüfung zur Altenpflegehelferin absolviert.

Die Prüfung als Altenpflegende haben bestanden: Elena Amthor; Simone Elser (P); Daniel Feldmeier; Mihaela Golubic (B); Mihael Kolar (B); Katarzyna Kruk (P); Linda Lechner (P); Indira Letic; Alina Maier; Eugen Maier; Aileen Pohl (P); Christin Reichelt (B); Mara Schmohl; Sarah Schneider (B); Christa Strohmaier; Stephanie Uhlig (P); Alicia Vaas; Tamara Zischler.

Altenpfegehelfende sind: Josephine Andreatta; Florian Feldwieser; Simon Leonhardt; Ana-Alicia Maguhn (B); Paul Müller (B); Andrea Sauerborn, (P); Tatjana Duhanin (P); Petra Hodam (B); Saru K.C.; Ewelina Kasparek (P); Madleen Kögler; Lisa Maier; Laura Müller; Elena Schott (P); Kevin Schulz; Anita Schwarz (B); Mihaela Tahon (P); Chiara Wiedemann; Jana Zimmermann; Mohamed Abdalli; Victor Greg; Joseph Patrick Mongo; Kamelia Rudolf; Wilfried Tchangwa (P).