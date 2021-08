Abschied für Schulleiter Heiko Fähnle

Schon seit Ende Mai leitet Heiko Fähnle die Karl-Stirner Gemeinschaftsschule in Rosenberg. Parallel dazu führte er die Amtsgeschäfte in der Grundschule Sankt Georg in Schrezheim noch weiter. Nun wurde er zum Schuljahresende verabschiedet.

An der Feier, die wegen des schlechten Wetters in der Sankt-Georg-Halle stattfinden musste, nahmen aufgrund der aktuellen Hygienevorschriften nur wenige geladene Gäste teil. Ortsvorsteher Albert Schiele und die Elternbeiratsvorsitzende Heike Walter lobten die gute Zusammenarbeit und Fähnles Engagement für die Schrezheimer Grundschule.

Johannes Kucher, einst Schüler der Sankt-Georg-Schule, umrahmte die Feier mit zwei Musikstücken. Er vertrat die Schrezheimer Vereine, mit denen die Schule seit einigen Jahren erfolgreich kooperiert. Auch der Vorsitzende des Fördervereins, Richard Keck, nahm an der Feier teil.

Die Grundschüler sangen für den scheidenden Rektor ein Lied und überreichten ihm selbst gestaltete Wunsch-Sterne. Der Lehrerkollegium verabschiedete sich mit zwei selbstgedichteten Liedern.

„Wir lassen unseren Chef nur ungern ziehen, wünschen Ihnen aber alles erdenklich Gute für Ihre neuen Aufgaben in Rosenberg.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Claudia Wieland. Sie ist seit 1. August kommissarische Schulleiterin. Anschließend verabschiedete sich Heiko Fähnle von der Schulgemeinschaft.