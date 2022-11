Mit jedem Tag lichtet sich das Dach des Ellwanger Jugendzentrums ein bisschen stärker, fast alle Dachziegeln fehlen bereits. Die Tage bis zum endgültigen Abbruch sind damit gezählt. Das Gebäude, ein ehemaliger Farrenstall, wird zu Gunsten der Gestaltung der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen abgerissen. Seit dem 10. Oktober hat das Jugendzentrum in die neuen Räume an der Reinhardstraße 7 bezogen. Foto: Timo Lämmerhirt