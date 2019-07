Abiturienten haben Grund zum Feiern

Nach den mündlichen Prüfungen dürfen sich 48 Schülerinnen und Schüler über die bestandene Abiturprüfung am Hariolf-Gymnasium freuen. Die Traumnote von 1,1 erzielte Nicole Altmann. Elf erreichten einen Einser-Abiturdurchschnitt und erhielten einen Preis (P), sechs weitere Schülerinnen und Schüler freuen sich über eine Belobung (B). Zehn Abiturienten haben außerdem das Internationale Abitur in der Tasche.

Bestanden haben: Paul Abendschein, Nicole Altmann (P), Emil Behr, Luisa Bess (P), Johannes Denk, Jonathan Dick, Nils Einfeld (Internationales Abitur), Simon Fallenbüchel, Julia Förch, Kai Fuchs (P, Internationales Abitur), Marcel Fuchs (P, Internationales Abitur), Victoria Galver, Nika Gorev (P, Internationales Abitur), Joseph Grabinger (Internationales Abitur), Mathis Häfele, Christine Hägele (B), Jannis Hald (P), Rene Hegel, Pius Heilmann (B, Internationales Abitur), Jonathan Helmle, Friederike Hinderer, Leonie Klugseder, Laura Köhler (P), Miriam Kratz, Johannes Kreidler, Sarah Lenhard (B), Hannah Lingel (P), Vera Mack, Samuel Maier, Sarah Maier, Franziska Messer, Lukas Neckermann (P, Internationales Abitur), Jochen Pohl (Internationales Abitur), Julian Rettenmeier, Sarah Schanz (B), Niklas Scheiner, Maja Schmölz, Vincent Schulz, Antonia Schütz, Sina Studtmann, Lars Ullmann (P), Paula Wagner (B), Kevin Walter (P), Sarinah Westendorf (B, Internationales Abitur), Linus Wolf, Eva-Maria Ziegler.

Sonderpreise und Preise der Schule erhalten:

Nicole Altmann (Schulpreis Englisch, Scheffelpreis, Preis der Studienstiftung des deutschen Volkes, Preis Humanismus heute, Online-Stipendium E- Fellows), Luisa Bess (Preis des Vereins der deutschen Sprache), Kai Fuchs (Preis Deutsche Mathematiker Vereinigung), Marcel Fuchs (Preis der katholischen Kirchengemeinde, Online-Stipedium E-Fellows), Nika Gorev (Schulpreis Bilingualer Unterricht, Otto-Dix- Preis Kunst), Mathis Häfele (Physikpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Hannah Lingel (Preis der Studienstiftung des deutschen Volkes, Preis der EnBW/ODR in Naturwissenschaften. Preis der katholischen Kirchengemeinde, Online-Stipendium E- Fellows), Lukas Neckermann (Schulpreis Sport), Julian Rettenmeier (Preis des Vereins für Sozialpolitik in Wirtschaft), Sarah Schanz (Schulpreis Moderne Fremdsprachen), Lars Ullmann (Schulpreis Gemeinschaftskunde, Gemeinschaftskundepreis der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg), Linus Wolf (Abiturpreis der EnBW/ODR in Naturwissenschaften).