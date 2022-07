Abi am Hariolf-Gymnasium: Einmal sogar mit Traumnote 1,0

Bei den Abiturientinnen und Abiturienten des Hariolf-Gymnasiums, die jüngst ihre mündliche Prüfung absolviert haben, konnte einmal die Traumnote 1,0 vergeben werden.

Folgende SchülerInnen feiern Ihren erfolgreichen Abschluss am HG (P=Preis), (B=Belobigung): Isabelle Arnst (P), Felix Bahr, Merlin Bauhammer, Julius Branding, Nikolaus Brauchle (B), Theo Dostal (B), Nina Dubovac, Jule Einfeld (B), Pauline Einfeld (B), Johannes Erhardt, Oliver Hulka, Miriam Kenntner (P), Alexander Krüger, Josef Kucher, Mirko Landgraf (P), Theresa Lingel (P), Oliwia Lingowska (P), Elena May (P), Mario Müller, You-Yuan Peng, Julius Plänker, Phillip Preischhoff, Yannik Schirmer (B), Jeremias Schwarz, Lea Schwedt, Benedikt Seibold, Finja Tschampel (P), Andreas Unruh (P) und Philipp Veit.

Sonderpreise erhalten: Isabelle Arnst (Scheffelpreis), Nikolaus Brauchle (Schulpreis für besonderes außerunterrichtliches Engagement, Schulpreis Bildende Kunst), Theo Dostal (Otto-Dix-Preis in bildender Kunst), Jule Einfeld (Schulpreis für besonderes außerunterrichtliches Engagement), Pauline Einfeld (Schulpreis für besonderes außerunterrichtliches Engagement, Schulpreis Sport), Miriam Kenntner (Schulpreis Englisch, Paul-Schempp-Preis des ev. Oberkirchenrats, online Stipendium e-Fellows), Mirko Landgraf (Schulpreis Englisch, Schulpreis Mathematik/ Naturwissenschaften, Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung, online Stipendium e-Fellows, Bilinguales Zertifikat), Theresa Lingel (Schulpreis bilingualer Unterricht, Schulpreis Mathematik/Naturwissenschaften, Preis der Deutschen Mathematikervereinigung, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Abiturpreis der EnBW/ODR, Online Stipendium e-Fellows, Preis der katholischen Kirchengemeinde), Oliwia Lingowska (Schulpreis Spanisch, Preis in Ethik der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, Bilinguales Zertifikat), Elena May (Geschichtspreis des Rotary-Clubs), Yannik Schirmer (Preis des „Vereins für Socialpolitik“ in Wirtschaft), Finja Tschampel (Schulpreis Biologie) und Andreas Unruh (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft).

Das Internationale Abitur Baden-Württemberg erhalten: Julius Branding, Theo Dostal, Jule Einfeld, Miriam Kenntner, Theresa Lingel, You-Yuan Peng, Julius Plänker und Jeremias Schwarz.