Das erste Abendgebet am Grab des seligen Philipp Jeningen SJ der „action spurensuche“ findet am Mittwoch, 18. Januar, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Liebfrauenkapelle der Basilika St. Vitus in Ellwangen. Das monatliche Abendgebet wird mit Liedern, Gebeten und Stille in den Anliegen der Kirche und der Beterinnen und Beter bei Pater Philipp gefeiert.