Ab sofort wieder Gruppenangebote im Ellwanger Juze

Ab sofort dürfen im Ellwanger Juze wieder Angebote mit angemeldeten Gruppen stattfinden. Alle Angebote stehen unter Vorbehalt des jeweils aktuellen Inzidenzwerts im Landkreis Aalen. Es starten regelmäßige Angebote für feste Gruppen sowie der Jugendtreff mit Voranmeldung. Auch ein Osterferienprogramm ist geplant.

Jeweils dienstags und donnerstags können sich Jugendliche ab Dienstag, 16. März, zum Jugendtreff anmelden. Das Juze-Team freut sich schon darauf, bekannte Gesichter wiederzusehen. Ab Mittwoch, 17. März, gibt es wöchentliche Termine der neuen Upcycling-Werkstatt, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Donnerstags ab 18. März kann sich die Gruppe der Klimahelden auch wieder von 16 bis 18 Uhr treffen und nicht mehr wie seither per Online-Videokonferenz. Weiterhin können sich interessierte Jugendliche daran beteiligen, einen „Corona Song“ zu entwickeln. Die Treffen finden ab Freitag 19. März, jeweils ab 18 Uhr zunächst online per Videokonferenz statt.

Anmeldungen hierzu werden per Mail an juze@ellwangen.de unter Angabe des jeweiligen Angebotstitels im Betreff erbeten. Während der Osterferien pausieren diese Angebote.

Für die Osterferien hat das Juze Team einiges geplant: Beim Klimaheldentag am Donnerstag, 1. April, findet eine Müllsammelaktion statt. Für den Dienstag, 6. April, steht eine Ausfahrt mit dem Zug zum Second-Hand-Laden Wühli nach Schorndorf sowie ein Ausflug in die Natur zur Hägelesklinge bei Alfdorf mit dem Kleinbus auf dem Programm.

Am Mittwoch, 7. April, können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Kunst des Batikens üben. Am Donnerstag, 8. April, sollen aus Lego funktionale Rollstuhlrampen für die Innenstadt gebaut werden und es ist eine Radtour ins Ellwanger Umland geplant. Am Freitag, 9. April, werden gemeinsam mit Familien Pflanzkisten gebaut.

Darüber hinaus ist für Donnerstag, 1. April, ein Ostercafé geplant. Nach den Osterferien sollen dann die wöchentlichen Treffen der „Naturentdecker unterwegs“ Fahrt aufnehmen und 14-tägig die Gruppe „Expedition Juze“ sowie der „Loungeabend“ mit Voranmeldung für Interessierte offen stehen.

Bei allen genannten Angeboten gilt: nur mit FFP2-Maske oder OP-Maske. Der Abstand von 1,5 Metern soll eingehalten werden. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Ein Besuch des Jugendzentrums ohne Voranmeldung ist nicht möglich. Die Gruppengrößen werden dem jeweils aktuellen Inzidenzwert im Landkreis Aalen angepasst.

Alle genannten Gruppenangebote stehen unter Vorbehalt: Es gilt eine Stufenregelung, die sich am tagesaktuellen Inzidenzwert im Kreis orientiert. Ab einem Wert von über 100 dürfen keine Gruppenangebote stattfinden. Liegt der Wert unter 100, finden die Angebote wie geplant statt. Bei einem Wert unter 50 erhöht sich die mögliche Zahl der Teilnehmer/innen.