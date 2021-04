Ab sofort täglich: Stadt Ellwangen baut ihre Teststrategie aus

Die Stadt baut ihre Teststrategie aus. Die „Bürgertestung“ in Ellwangen wird vorerst bis zum 30. Mai verlängert. Ab Montag, 3. Mai können sich Bürgerinnen und Bürger weiterhin zweimal in der Woche testen lassen. Das Testangebot kann dann aber an jedem Tag der Woche in Anspruch genommen werden. Folgende Testmöglichkeiten werden angeboten:

Testzentrum in der Ellwanger Stadthalle: Testung durch den Malteser Hilfsdienst, montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Terminanmeldung unter der Booking-Seite https://page.booking-time.com/malteser-now, Telefon 07361 / 939 40 oder per E-Mail an zentrale.now@malteser.org.

Testzentrum in der Ellwanger Stadthalle: Testung durch das DRK Ellwangen, dienstags, donnerstags und freitags von 17 bis 20 Uhr und sonntags von 9 bis 11.30 Uhr sowie an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, von 9 bis 13 Uhr. Terminanmeldung unter der Booking-Seite https://www.drk-aalen.de/das-drk/spalte-3/aktuelles/schnelltests-fuer-schuelerinnen-und-schueler.html oder unter der Schnelltest-Hotline des DRK-Kreisverbands Aalen, Telefon 07361/ 3879 333 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr).

Testung in der Apotheke am Markt „Schwabengesundheit“, Marktplatz 17: Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 12.30 Uhr. Terminanmeldung unter der Booking-Seite www.schwabengesundheit.de, Tel.: 07961/ 25 82, E-Mail: kontakt@schwabengesundheit.de.

Testung in der Apotheke im Ärztehaus, Karlstraße 1: Montags und freitags von 17 Uhr bis 18 Uhr, mittwochs von 16 Uhr bis 18 Uhr, Telefon 07961-933 20 10. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse kontakt@apotheke-im-aerztezentrum.de.

Testung in der Haus- und Familienpraxis im Ärztehaus, Karlstraße 1: Montags bis freitags von 7.30 bis 8 Uhr sowie PCR-Test für symptomatische und asymptomatische Patienten, Kontaktpersonen von Covid-19 positiven Personen, Tests vor Reha, Operationen und Reisen oder für Privatzahler, Montag bis Freitag von 10.30 bis 11.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 07961 / 933 21 87.