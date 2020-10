Ab sofort: Maskenpflicht bei Marktbesuch

Aufgrund der neuesten Entwicklung und den gestiegenen Corona-Infektionszahlen muss ab sofort beim Besuch der Ellwanger Wochen-, Bauern- und Krämermärkte eine Maske getragen werden. Auch muss die Abstandsregelung von 1,5 Meter zwischen den Besuchern eingehalten werden. Das hat die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung verkündet. Ebenso weist das städtische Ordnungsamt darauf hin, dass die verwendeten Masken generell Mund und Nase vollständig und sicher abdecken müssen. Die benutzten Masken müssen dazu geeignet sein, ihre Funktion zu erfüllen. Gehäkelte Masken oder Masken mit Luftlöchern sind nicht erlaubt. Ebenso sind Plastikschilde und sogenannte Face Shields nicht erlaubt. Die Stadtverwaltung bittet eindringlich darum, diese Vorgaben einzuhalten. Der wichtigste Ellwanger Markt ist natürlich der Kalte Markt im Januar. Ob er stattfinden kann, soll sich an diesem Dienstag entscheiden. Dann beraten die Verantwortlichen, wie Rathaussprecher Anselm Grupp auf Nachfrage der Ipf- und Jagst-Zeitung sagt. Foto: Archiv