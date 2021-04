Ab Mittwoch: Kindergärten schließen

Am Samstag ist am dritten Tag in Folge die Sieben-Tages-Inzidenz von 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner im Ostalbkreis überschritten worden. Aufgrund dieser Entwicklung ist der Präsenzbetrieb in den Kindertageseinrichtungen untersagt. Auf Anordnung des Landratsamts wird in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Ellwangen ab dem heutigen Mittwoch eine Notbetreuung zu den regulären Öffnungszeiten eingerichtet.

Eltern können diese Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn beide Elternteile beziehungsweise der alleinerziehende Elternteil am Arbeitsplatz oder im Homeoffice unabkömmlich sind und ihr Kind aus diesem Grund nicht selbst betreuen können. Die Eltern werden gebeten, die Einrichtungsleitung vor Ort anzusprechen, wenn ihr Kind einen Platz in der Notbetreuung benötigt. Bei der Anmeldung zur Notbetreuung sind die Arbeitszeiten anzugeben. Zu diesen Zeiten können Eltern für ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Für Kinder, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen, bleibt die Kindertageseinrichtung vorerst geschlossen. Für diese Zeiten werden auch keine Elternbeiträge erhoben. Sobald eine Änderung dieser Regelung in Kraft tritt, wird sich die Kindertageseinrichtung bei den Eltern melden.