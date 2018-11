Ab ins Guinness-Buch: Ellwanger Jugendfeuerwehr gelingt Rekord

In hellen Scharen sind Zaungäste am Samstagabend auf den Schönenberg geströmt, um ein fantastisches Schauspiel zu erleben, denn von hier aus hatte man den besten Blick auf den Schlosshügel gegenüber. Dort ereignete sich Einzigartiges. Die Ellwanger Jugendfeuerwehr hatte es sich zum Ziel gesetzt, mit mehr als 10 000 Fackeln das Bild des baden-württembergischen Feuerwehrsignets darzustellen. Die tagelangen Mühen der Vorbereitung und des Aufbaus haben sich gelohnt. Das ebenso ehrgeizige wie einzigartige Schauspiel ist gelungen. Der Rekord der Feuerwehr Vaterstetten ist eingestellt. Die hatte Ostern 2015 mit 5480 Fackeln das Konterfei eines Feuerwehrmanns der Serie „Chicago Fire“ gebildet.

Die Vorbereitungen hatten schon in der Woche vor dem großen Spektaktel begonnen. Mit Hilfe des Ellwanger Unternehmens Laser Division hat man das Signet auf den Hügel projiziert und die Umrisse mit Sprühfarbe nachgezeichnet. „Das war eine große Hilfe“, sagt der stellvertretende Jugendwart Benjamin Feil. Im Laufe der Wochen haben die jungen Feuerwehrler und ihre aktiven Kollegen das Motiv mit Holzhalterungen vorgesteckt. Am Samstag morgen um acht ging es dann daran, die Halterungen mit Fackeln zu bestücken. „10 000 ist eine ganze Menge. Als wir die Fackel ausgepackt haben, haben wir erst gemerkt, welche Dimensionen das hat“, lacht Benjamin Feil. Als die Fackeln steckten, verbanden die jungen Helfer diese mit einem speziellen Klebeband, auf dem Schwarzpulver aufgebracht ist. Mittags ein kurzer Schock: Das Isolierband, mit dem die einzelnen Fackeln verbunden wurden, ging aus. Aber im Baumarkt gab es Nachschub. Mit vereinten Kräften wurde man schließlich rechtzeitig fertig.

Schon um halb sieben waren die besten Plätze weg

Viele Zuschauer ließen ihr Auto unten stehen und machten sich zu Fuß an den steilen Aufstieg zur Schönenbergkirche, manche mit Thermoskannen, obwohl es oben warme und kalte Getränke gab, andere mit Kinderwagen. Die Jüngeren leichtfüßig und schnellen Schrittes, die Älteren mit einigen atemlosen Pausen. Schon mehr als eine halbe Stunde vor Beginn des Ereignisses, das für etwa 19 Uhr angekündigt war, waren die besten Plätze belegt: „Dahanna sieht man auch ganz gut“, war zu hören. Die Lasershow vorneweg wurde gebührend gewürdigt, machte Werbung für die Sponsoren, projizierte das Bild auf den Hang, das später mit Fackeln entstehen sollte, und erhöhte die Spannung.

„Wie Silvester“

Um 19.02 Uhr begann der Countdown: „Das ist ja wie Silvester“, meinte jemand. Die letzte Minute zählten alle laut mit. Und dann ging ein Raunen durch die Menge, Beifall brandete auf. In der linken unteren Ecke leuchteten die ersten Fackeln auf und züngelten sich langsam nach oben. „Wo ist denn der Löwe?“, so eine bange Frage. „Keine Angst, der kommt noch.“ Das baden-württembergische Feuerwehrsignet zeigt einen stilisierten Löwen – den Stauferlöwen –, der in eine stilisierte Flamme schreitet, um diese zu bekämpfen. Ihre Kontur umschließt den Löwen halbseitig und ist zum Löwen hin geöffnet. Die Flamme steht sinnbildlich für die Gefahr, die vom Feuer ausgeht und vor der die Feuerwehr die Menschen schützt. Mehr Symbolik geht nicht.

Schon eine halbe Stunde vor dem angekündigten Start waren die besten Plätze auf dem Schönenberg bereits besetzt. (Foto: Peter Schlipf)

Fackel für Fackel für Fackel loderte auf und ließ mosaikartig die Konturen des Löwen und der Flamme entstehen: „Das ist wie beim Tätowieren“, sagte ein junger Mann. Und am Ende dann das ganze fantastische Bild des stolzen Löwen, der tollkühn dem Feuer trotzt. Andächtige Stille, bis Minuten später Feuerwehrsirenen aufheulten – diesmal aus glücklichem Anlass. Kompliment und Gratulation an Ellwangens junge Feuerwehrleute: Ihr habt nicht nur den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, Ihr habt gewagt, gewonnen und begeistert.