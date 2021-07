Ab Dienstag in Ellwangen: Impfen ohne Voranmeldung

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet der Ostalbkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Ellwangen eine kostenlose Impfaktion ohne Voranmeldung für die Bevölkerung an. Ausweispapiere sind nicht zwingend erforderlich. Den Anfang macht am Dienstag der Goldrain. Dort impft das DRK in der Dalkinger Str. 54 (ehem. Kreissparkasse) von 13 bis 19 Uhr.

Am Mittwoch, 21. Juli, besteht über den Malteser Hilfsdienst die Möglichkeit zum Impfen beim Gartentreff Lutz in der Haller Straße. Geimpft wird auch hier in der Zeit von 13 bis 19 Uhr.

Am Donnerstag 22. Juli ist das mobile Impfteam der Malteser dann von 13 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflands in Ellwangen-Neunheim präsent. Der Impfstoff an allen drei Tagen ist einheitlich Johnson&Johnson. Mit Wahl dieses Impfstoffs entfällt ein zweites Impfen.