Aaron und Raphael Haas zum dritten Mal ausgezeichnet

Für ihre Publikation „Todesmärsche 1945‚ unendlich war das Leid‘ – Dokumente und Zeitzeugen exemplarisch am Dorf Neunheim“ haben Aaron und Raphael Haas den mit 3000 Euro dotierten Preis „Aktiv für Demokratie und Toleranz 2021“ des bfdt (Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt der Bundeszentrale für politische Bildung Berlin) erhalten.

Zuvor waren die Brüder bereits mit dem DenkT@g-Preis 2018/19 der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Jugendförderpreis des Landespreises für Heimatforschung Baden Württemberg 2021 ausgezeichnet wourden.

Mit der Auszeichnung würdigen die Juroren deren beispielhafte akribische dreijährige Recherchearbeit über die Verbrechen des Nationalsozialismus am 6. und 7. April 1945 in ihrem Dorf Neunheim. Mit dieser Dokumentation, für die Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, das Geleitwort schrieb, setzen die beiden Jurastudenten ein Zeichen gegen das Vergessen.