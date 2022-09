A7: Virngrundtunnel in Richtung Würzburg für zwei Nächte gesperrt

Der Virngrundtunnel wird zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau aufgrund von Wartungsarbeiten für zwei Nächte gesperrt. Von Dienstag, 13. September, auf Mittwoch, 14. September, und von Mittwoch, 14. September, auf Donnerstag, 15. September, ist der Autobahntunnel nicht passierbar.

Um die umfangreichen Arbeiten durchführen zu können, ist es erforderlich, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Würzburg für den Autobahnverkehr voll zu sperren. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgt dann die Sperrung der Röhre Fahrtrichtung Ulm. Die Sperrungen erfolgen jeweils zwischen 22 Uhr und 6 Uhr.

Ausgeschilderte Umleitung eingerichtet

In Fahrtrichtung Würzburg wird der Verkehr an der Anschlussstelle Ellwangen ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U13 zur Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau geleitet. In Fahrtrichtung Ulm wird der Verkehr an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U8 zur Anschlussstelle Ellwangen geleitet.

Die Wartungsarbeiten umfassen die Prüfung der verkehrstechnischen Anlagen. Dazu zählen die Lichtsignalanlagen, die Schranken, die Tunnelbeleuchtung sowie die Leiteinrichtungen. Ebenfalls geprüft werden die Tunnelfunkanlage, die Video- und Prozessleittechnik sowie die elektroakustischen Anlagen. Weiter werden die sicherheitstechnischen Einrichtungen wie die Notrufstationen, die Brandmeldeanlage und die hydraulische Ausrüstung der Löschwasserversorgung überprüft.