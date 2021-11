A7 rund eine Stunde gesperrt: 55-Jähriger kracht in Mittelleitplanke

Ein 55-Jähriger hat am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr wohl wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei krachte er auf der A7 in Richtung Ulm in die Mittelleitplanke. Andere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht verletzt.

Der Mann soll zunächst einen Leitpfosten überfahren haben, bevor es zu der Kollision kam. Zwar wurde der 55-jährige Autofahrer bei dem Unfall selbst nur leicht verletzt. Dennoch waren ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz, die den Mann ins Krankenhaus brachten.

Die Autobahn in Richtung Ulm musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Es enstand ein Schaden von rund 14 000 Euro.