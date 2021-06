Am Mittwochmittag hat sich nach Polizeiangaben auf der Autobahn A7 am Ende eines Staus ein Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen ereignet. Zu dem Unfall kam es in Fhrtrichtung Ulm auf Höhe der Rastanlage Ellwanger Berge. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die A7 ist voll gesperrt.