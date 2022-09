A7-Ausfahrt Ellwangen bleibt drei Tage gesperrt

Auf der A7 wird die Ausfahrt Ellwangen in Fahrtrichtung Würzburg von Dienstag, 6. September, 6 Uhr bis Freitag, 9. September, 12 Uhr gesperrt. Aufgrund von Fahrbahnschäden zwischen der Beton- und Asphaltfahrbahn saniert die Autobahn GmbH des Bundes den Verzögerungsstreifen und die Abfahrtsrampe zur L 1060, teilt ein Sprecher der südbayrischen Niederlassung der GmbH mit.

Im Zeitraum der Bauarbeiten kann es auf der Autobahn zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadt Ellwangen ist während der Sperrung in Richtung Würzburg über die Anschlussstelle Aalen/Westhausen sowie die ausgeschilderte Umleitung U11 zu erreichen, so der Sprecher. In Fahrtrichtung Ulm ist die Ausfahrt Ellwangen weiterhin geöffnet.