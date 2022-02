91-Jährige wird an der Haustür bedrängt

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der Haustüre einer 91-Jähriger in der Abt-Rudolf-Straße geläutet.

Der Mann übergab der Seniorin einen Zettel, auf dem er um Geld für seine Familie bat. Zunächst ging die alte Dame nicht auf das Ansinnen des Mannes ein, woraufhin der Mann die Seniorin an die Wand drückte und am Arm festhielt. Um den Unbekannten loszuwerden, ging die 91-Jährige in die Küche, holte zehn Euro und übergab diese dem Unbekannten.

Der aggressive Bettler gab sich damit jedoch immer noch nicht zufrieden, sondern forderte stattdessen auch den Ring, den die alte Dame am Finger trug. Der 91-Jährigen gelang es schließlich, den Mann aus ihrer Wohnung zu drängen und die Tür zu verschließen.