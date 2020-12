83-Jähriger von Fahrzeug erfasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 83-jähriger Fußgänger am Sonntagabend zugezogen, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto in der Kopernikusstraße rückwärts in eine Einfahrt, wobei er den Fußgänger übersah. Der 83-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.