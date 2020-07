81-Jährige rast los und verursacht schweren Unfall

Am Samstag um kurz nach 10 Uhr hat eine 81-jährige Fahrerin aus einem Kundenparkplatz vor einer Bank rückwärts ausgeparkt. Hierbei kollidierte sie leicht mit dem Pkw eines 43-Jährigen.

Anschließend beschleunigte die 81-Jährige ihren Pkw so stark, dass die Reifen quietschten und fuhr geradeaus mit hoher Geschwindigkeit quer über den Parkplatz. Hier kollidierte sie frontal mit dem Auto einer 50-Jährigen, welche im Bachweg ebenfalls gerade von dem Kundenparkplatz ausparken wollte.

Bei dem Unfall wurde die 81-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Unfallschwerpunkte in Baden-Württemberg 2018