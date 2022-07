80er-Party am Fuchseck

Bei den Ellwanger Heimattagen gibt es am Samstag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr am Fuchseck eine 80er-Party mit „The 80Tones“. Die achtköpfige Band um Frontfrau Regine Spielmann und Lead-Sänger Valentin Rettenmaier steht für handgemachte Livemusik mit Party-Classics aus den 80er Jahren.

Die Musiker sind in der Aalener Musikszene keine Unbekannten. In verschiedenen Bands wie Wanted, G-Spot, BTB & Friends oder Funkgeraet machten sie in den vergangenen Jahren immer wieder auf sich aufmerksam, bevor sie sich 2019 zu einem neuen Bandprojekt zusammenschlossen. Sie liefern gute Laune und Party pur rund um die 80er Jahre mit Songs von Phil Collins, Nena, Klaus Lage, Starship, Herbert Grönemeyer, Bon Jovi, Journey, Cutting Crew, Udo Lindenberg und anderen. Besetzung: Regine Spielmann (Gesang), Valentin Rettenmaier (Gesang), Bernd Schaible (Keyboards), Gerd Gauermann (Keyboards), Christian Krieger (Bass), Tobias Schaible (Schlagzeug), Lutz Haase (Saxofon) und Markus Bahmann (Gitarre).