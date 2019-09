Ellwangen-Rindelbach / ellwangen-eigenzell (ij) - Die Altersgenossen des Jahrgangs 1938 / 39 aus Eigenzell und Rindelbach haben gemeinsam ihre Jahrgangsfeier begangen, die von Walter Sekler aus Rattstadt organisiert wurde. Treffpunkt war das Missionshaus Josefstal in Schleifhäusle. Mit einem Gottesdienst, den Pater Anton Schneider von den Comboni-Missionaren zelebrierte, begann die Feier. Anschließend hat sich die Festgesellschaft zum Mittagstisch im Gasthaus „Zum Schwanen“ in Eigenzell eingefunden. Nachmittags stand eine Schloßführung auf dem Programm wobei Museumsleiter Matthias Steuer den Besuchern die Kostbarkeiten des Museums sowie die Wendelinkapelle näher gebracht hat. Bei einem Friedhofsbesuch am Schönenberg gedachte man der bereits Verstorbenen der beiden Jahrgänge und legte eine Blumenschale am Kriegerdenkmal nieder. Wiederum in Eigenzell wurden bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen an die vergangene Zeit und auch den gemeinsamen Schulbesuchs am Schönenberg ausgetauscht. In guter Laune endete der gelungene Jahrtag. Foto: Werner Schuster