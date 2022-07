80 Schülerinnen von St. Getrudis machen ihren Abschluss

An der Mädchenrealschule St. Gertrudis haben 80 Schülerinnen ihre Schulzeit mit der mittleren Reife beendet. Trotz schwieriger Bedingungen in den vergangenen beiden Schuljahren war der Jahrgang sehr erfolgreich, so dass bei der Abschlussfeier mit den Zeugnissen insgesamt 32 Preise (P) und 22 Belobigungen (B) übergeben werden konnten. Den Langres-Preis der Stadt Ellwangen (Französisch) erhielten Michele Berschauer und Eslem Cilek.

Die Absolventinnen 2022 sind:

R 10a: Sina-Marie Altinger (P), Lea Bischoff (B), Anna Sophie Dieterich (P), Anne Dohnt (P), Tessa Fröhlich (P), Anna Funk (B), Mara Funk (B), Marieke Gall (P), Bianca Hildebrandt (P), Alina Joas (P), Sophia Mahler (P), Lisa-Marie Merz, Maya Nagel (P), Amelie Rieck (P), Lena Rieger (P), Alina Rosental, Jessica Rosental, Sabrina Rossa (B), Jana Ruf (P), Alina Rupp (B), Madlene Stöcker (B), Mia Vogel (B), Sarina Weik (P),

R 10b: Daria-Maria Avram (B), Anja Biereder, Svenja Bohl, Anna-Maria Bolsinger (B), Antonia Bolsinger, Paula Brenner (P), Melanie Fischer, Lena Fuchs (B), Amy Cosima Glanz, Lea Kauselmann (P), Mariella Keigler (P), Marietta Kinzler (P), Emely Klass (B), Jana Kräker, Marlene May (P), Johanna Sophie Peters (P), Lena Prel (B), Pauline Raaf (B), Jana Marie Rettenmaier (B), Anna Rettenmeier, Mia Schmitt (P), Mara Schrade (P), Anna-Lena Schwendtner (B), Lerika Simon, Lilith Pauline Streicher, Femke Marie van de Ketterij (P), Anna Katharina Weiland, Sarah Wucherpfennig (P),

R 10c: Michelle Anastasia Bender, Michele Berschauer (P, Langres-Preis), Franka Buchmann, Elena Bühler (P), Eslem Cilek (P, Langres-Preis), Layba Daud (P), Ronja Felber (B), Mia-Sophie Finnendahl, Viviene Hauff (P), Maike Heidenreich (B), Leni Marie Hörmann, Karolina Huber, Lara Kling, Lea Kolb (P), Luisa Köppel, Evelina Machleit (P), Emely Mayer, Leann Moser, Luisa Nagel, Sarah Pickl (B), Maren Richter, Elain Thompson, Lilli Vetter (P), Sonya Weingartner (B), Emilia Weiß (P), Sophie Wellmann (B), Karina Will (B), Erika Wirt, Iris Wohlfrom (B)