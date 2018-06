80 000 Euro für DRK-Kindersozialarbeit

Die Förderung sozial benachteiligter Kinder in Ellwangen ist weiterhin gesichert. Das Land unterstützt das DRK-Projekt „Mobile Kindersozialarbeit Ellwanger Südstadt“.

„Seit 24 Jahren gibt es hier in Ellwangen die mobile Jugendsozialarbeit, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene wendet“, sagt Zita Forster, die sich hauptberuflich im Bereich Jugendsozialarbeit engagiert. „Schon immer gehörten Kinder dazu, wenn auch erst nicht als eigentliche Zielgruppe.“ Vor allem Geschwisterkinder seien von Anfang an dabei gewesen. Über Jahre hinweg habe sich das Angebot erweitert: Erst die Hausaufgabenförderung, dann der Kindertisch und schließlich die Mittagsbetreuung. „Dieser Angebotsblock läuft nun im fünften Jahr.“ Und das sehr erfolgreich. 35 bis 40 Kinder kommen wöchentlich zur Hausaufgabenförderung, etwa 20 Kinder sind es täglich, sagt Forster. „Eine pädagogische Fachkraft ist sowohl während des Mittagessens als auch in der Mittagspause für die Kinder da.“ Oft sei das wegen der vielen Kinder eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.

Das DRK-Heim in der Dalkinger Straße wird zur Begegnungsstätte. „In den vergangenen Jahren kommen auch immer mehr Kinder aus anderen sozialen Milieus und aus anderen Stadtteilen“, freut sich Zita Forster. Zum Freizeitangebot gehören inzwischen Breakdance, verschiedene Mädchengruppen, theaterpädagogische Sprachförderung, Ausflüge und Wochenendveranstaltungen. Durch die Landesförderung konnte das Team nun um eine halbe Stelle erweitert werden.

Dankbar für die viele Unterstützung

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Dieses afrikanische Sprichwort ist bei uns erfahrbar.“ Denn ohne die ehrenamtliche und finanzielle Unterstützung von verschiedenen Seiten sei alles nicht möglich gewesen, betont Zita Forster. Auch für die gut funktionierende Zusammenarbeit mit den Ellwanger Schulen sei sie sehr dankbar.

Bis Ende 2016 ist die Finanzierung des Projektes erst einmal gesichert. „80Prozent der Personal- und Sachmittel übernimmt die Landesförderung“, sagt Christiane Hillig, Referentin der Landesarbeitsgemeinschaft mobile Jugendarbeit, „20Prozent sind Eigenanteil“. Insgesamt 80000 Euro fließen in die „mobile Kindersozialarbeit Ellwanger Südstadt“, 64000 Euro aus den Fördermitteln, 16000 Euro vom DRK-Kreisverband Aalen. „Die Summe finanzieren wir über Fördermittel“, sagt Matthias Wagner, DRK-Kreisgeschäftsführer.

Auch langfristig soll die Finanzierung des Projektes gesichert sein, so Bürgermeister Volker Grab. „Sozialarbeit wird immer wichtiger, da sich die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft ändern“, sagt Grab und sichert die Unterstützung der Verwaltung und des Gemeinderates zu. „18Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die Kinder- und Jugendarbeit“, sagt Josef Rettenmaier, Sozialdezernent des Ostalbkreises. „Besonders niederschwellige Hilfe hat einen hohen Stellenwert und präventive Angebote zu unterstützen ist uns ein Anliegen.“

Der Zukunftsplan Jugend der Landeregierung soll die Belange von Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund stellen und ihnen so bessere Zukunftschancen ermöglichen. Wegen ihrer innovativen Handlungsansätze überzeugte die Kindersozialarbeit in Ellwangen und wurde als Modellstandort ausgewählt.