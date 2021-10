79 ODRler spenden Blut

Seit mehr als 20 Jahren finden in der EnBW ODR jährlich Blutspendeaktionen statt. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat auch in diesem Jahr trotz erschwerter Bedingungen durch Corona wieder eine Blutspendeaktion in der ODR organisiert. 79 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ODR, der Netze ODR und der NetCom BW sind dem Aufruf gefolgt und spendeten Blut. Unter den drei Erstspendern war auch Dr. Christoph Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Netze BW. Die von den Auszubildenden organisierte Aktion wurde wie jedes Jahr von Helferinnen und Helfern des DRK-Ortsvereins Ellwangen betreut. Als Dankeschön erhielten die Spender ein Vesperpaket und von den Azubis selbstgebackenen Kuchen mit auf den Weg.