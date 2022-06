75. Geburtstag der CDU Ellwangen: Mehr als 1000 Gäste feiern auf dem Ellwanger Schloss

„Es hätte nicht besser laufen können“, freuen sich die Organisatoren der „High-Life“-Party anlässlich des 75. Geburtstags der CDU Ellwangen. Das Wetter versprach bereits eine tropische Nacht, aber das Disco-Team „High Life“ heizte den mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern erst richtig ein. Mit Musik, Lasershow und kühlen Getränken wurde in der Alten Stallung, besser bekannt als Schafstall, im Schloss ob Ellwangen getanzt.

„Wir sind dankbar, dass so viele mit uns gefeiert haben und diesen Abend auf dem Schloss miterleben konnten“, so CDU-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Ahrendt. Die Stimmung sei ausgelassen, aber immer harmonisch gewesen. Alle Generationen seien zusammengekommen, die jungen Besucherinnen und Besucher hätten überwogen, so Ahrendt.

Einen besonderen Dank richtet die CDU an den Musikverein Rindelbach, vor allem an Tanja Wagner und Reiner Gruber, die die Bars organisiert haben. Bei dieser Hitze ist so viel Wasser, Cola und Bier getrunken worden, dass die Rotochsen-Brauerei sogar später mit einem weiteren Kühllaster anrücken musste. „Respekt, dass der Musikverein Rindelbach diesen Ansturm so reibungslos bewältigt hat“, freuen sich die Mitorganisatoren Heike Brucker und Winfried Mack. Zudem sei die Zusammenarbeit mit der Stadt Ellwangen hervorragend gewesen.

Bei so vielen Gästen musste für die Verkehrsführung dieselbe Regelung wie sonst bei den Heimattagen angeordnet werden. Diese musste streng umgesetzt werden, damit die Rettungswege zum Schloss jederzeit frei blieben. Der Einlass zur Party war bereits um 19 Uhr und schon um 20 Uhr waren 100. Besucher auf dem äußeren Schlosshof versammelt. „Daher konnten wir den Besuchern des Kammerkonzerts um 19 Uhr leider nicht das Parken direkt im Schlosshof ermöglichen, da eine Ausfahrt nicht mehr möglich gewesen wäre“, erläutern die Organisatoren. Dass ein paar Konzertbesucher anschließend noch zur „High Life“-Party gekommen seien, zeige die Vielfalt der Jubiläumsveranstaltung.