Mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr in die Abt-Kuno-Straße ausgerückt, da den Rettungsdiensten eine hilflose Person gemeldet worden war. Tatsächlich war eine 71-Jährige in ihrer Wohnung gestürzt und konnte alleine nicht mehr aufstehen.

Die Frau wurde, nachdem Kräfte der Feuerwehr die Türe geöffnet hatten, von einem ebenfalls vor Ort anwesenden Notarzt versorgt.