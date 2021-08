700 Startmeldungen – In Rindelbach schlägt das Pferdeherz höher

Das Springturnier des Reit-und Fahrverein Rindelbach ist fester Bestandteil im Terminkalender vieler Reiter aus nah und fern. In diesem Jahr ist das Gelände im Jagsttal vom 20. bis zum 22. August wieder Reitsportzentrum für viele Aktive und Freunde des Pferdesports.

Das Turnier bietet neben optimalen Bedingungen für Ross und Reiter viele Prüfungen von Jugendprüfungen, Jungpferdeprüfungen bis hin zum Springsport der schweren Klasse. Freitag früh ab 8 Uhr wird in Jungpferde und Jugendprüfungen geritten, Freitagabend das M**-Springen zählt bereits zur „Großen Tour“, die am Samstag Abend über ein S*-Springen in die Finalprüfung des Großen Preises von Rindelbach einem S*- Springen mit Siegerrunde führt. Traditionell wird am Sonntag auch die Jugendserie „Nürnberger Burgpokal der Junioren,“ eine Stilspringprüfung der Klasse M* für Jugendliche bis 16 Jahre stattfinden. Diese Serie hat das Finale anlässlich der German Masters in der Stuttgarter Schleyerhalle im November, hier sind die 25 Besten landesweit startberechtigt.

Weit über 700 Startmeldungen sind eingegangen und die Mitglieder des RV Rindelbach rund um den neuen Turnierleiter Alexander Renschler, Turnierleiterin für den sportlichen Teil Sinja Brugger und die frisch gewählte 1. Vorsitzende Julia Mai stecken bereits in den letzten Vorbereitungen für das Großevent. In diesem Jahr lässt ein aufwendig ausgearbeitetes Hygienekonzept wieder eine großzügige Bewirtung durch Mitglieder des RV Rindelbach zu, Besucher sind ebenfalls eingeladen.

Es wird in diesem Jahr weitere Höhepunkte der Veranstaltung geben: Am Samstagabend wird nach dem Springen der Klasse S* das Grand Prix Pferd Titan unter seiner Reiterin Vera Breidenbach aus dem großen Sport verabschiedet. Titan war über Jahre eines der erfolgreichsten Dressurpferde Süddeutschlands unter anderem mehrfach siegreich im Iwest-Cup in der Stuttgarter Schleyerhalle.

Im Anschluss wird der Abreiteplatz in der Jagsttalarena zum Volleyballfeld umgerüstet. Teams aus nah und fern sind eingeladen, sich anzumelden und an diesem Abend die Arena in ein Spielfeld zu verwandeln.