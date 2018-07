Über 700 Euro an Spenden hat sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung gefreut. Das Geld stammt von örtlichen Unternehmen sowie dem Freizeitclub Pfahlheim und geht zum Großteil an die Kita Rindelbach.

Die Kindertagesstätte erhält für ihren Kletterweg und den Außenbereich insgesamt 400 Euro. Außerdem bekommt der Kindergarten Pfahlheim 200 Euro für Spielmaterialien. 100 Euro sind für die Feuerwehr.