70 Schüler bei Geheimnisvollen Führungen im Schlossmuseum

Noch kurz vor der Cornoavirus-Schließung haben 70 Kinder der Grundschule Ellenberg das Schlossmuseum besucht. Schulleiterin Marie-Luise Rettenmaier organisierte den Ausflug in das Ellwanger Schloss.

Museumsleiter Matthias Steuer und Führerin Irmgard Zeifang begleiteten die große Anzahl der Schüler zu den Schätzen des Museums und gaben auf kindgerechte Weise einen Einblick in die Heimatgeschichte. Dabei waren die Kinder erstaunt, dass der Fürstpropst als Landesherr auch in Ellenberg das Sagen hatte. Erfreut waren die jungen Teilnehmer über die legendäre Geschichte aus der Vita Hariolfi über die Entstehung des Klosters Ellwangen, die dem Elchfang durch Hariolf zu verdanken ist. Noch vor 100 Jahren brachten Heimatforscher das Wortteil „Ell“ mit dem Elch in Verbindung, was die Kinder aus Ellenberg begeisterte und nicht ohne Stolz erfüllte. Dabei gab es einige „Aha-Erlebnisse“ und den Schülern wurde bewusst, warum das Gemeindewappen einen Elch zeigt und warum es im Ort die „Elchhalle“ gibt.

Geheimnisvoll wurde es bei der Besichtigung des großen Schreibschrankes. Hier zeigten die Schlossführer die verborgene Schublade des Füstpropstes. Dabei entdeckten die jungen Besucher ein Schmuckstück, welches der Fürst persönlich getragen hatte. Der Höhepunkt war der Gang ins alte Burgverlies des Schlosses bei dem die Kinder einige Geheimnisse der ehemaligen Schlossbewohner erfuhren. Zum Abschluss schärften Irmgard Zeifang und Matthias Steuer den Teilnehmern ein, diese Geheimnisse nicht weiterzusagen. „Uns im Schlossmuseum ist es wichtig bei den Führungen mit Schulklassen die Geschichte anschaulich darzustellen und den Kindern eine kreative Begegnung mit den Ausstellungsobjekten zu ermöglichen, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kommen darf“, so Matthias Steuer über das erfolgreiche museumspädagogische Konzept. Im Jahr 2019 wurden über 400 Schüler bei Führungen im Schlossmuseum gezählt.