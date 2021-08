65-jährige Motorradfahrerin verunglückt tödlich

Eine 65-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag bei Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) tödlich verunglückt, eine weitere Motorradfahrerin wurde schwer verletzt.

Zum Hergang: Am Samstag war ein 20-jähriger Autofahrer auf der L1066 in Fahrtrichtung Gaildorf unterwegs. An der Einmündung zur L1050 wollte er nach links in Richtung Hausen abbiegen. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit von zwei ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrerinnen falsch ein. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit beiden Motorrädern.

Eine der beiden Fahrerinnen, eine 65-jährige Frau, wurde dabei über das Fahrzeug geschleudert und landete nach etwa acht Metern auf der Fahrbahn. Sie wurde hierbei so schwer verletzt, dass auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Die zweite Motorradfahrerin, eine 34-jährige Frau, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter verständigt. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.