62-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Am Dienstagabend ist eine 62-Jährige bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Die Frau war gegen 19.40 Uhr auf der B 290 von Blaufelden in Richtung Rot am See unterwegs.

Kurz nach dem Ortsausgang Blaufelden kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst rechts in den Seitenstreifen ab. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie frontal mit dem Mazda einer 49-Jährigen, welche in Richtung Blaufelden unterwegs war. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer sowie eintreffender Rettungskräfte erlag die 62-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die andere Fahrerin erlitt leichte Verletzungen wurde aber dennoch mit einem vorab alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Bei dem Verkehrsunfall war Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden. Die B 290 musste für die Unfallfallaufnahme, Bergung und anschließende Reinigung der Fahrbahn bis 22.15 Uhr voll gesperrt werden.

